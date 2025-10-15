Spineway a vu ses revenus augmenter au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, Spineway a, comme prévu, bénéficié d’un report des commandes de grands comptes et a généré sur cette période un chiffre d’affaires de 3,045 millions d’euros, contre 2,575 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 18%. Toutefois, depuis le début de l’année, les revenus du spécialiste des implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale sont en repli de 5%, à 8,618 millions d’euros, après des baisses de 8 et 21 %, respectivement au premier et deuxième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, la société explique que les gammes premium ont été le moteur principal de cette accélération des ventes. Au niveau des zones géographiques, les meilleures progressions ont été observées en Amérique latine (+55%) et en Asie (+23%).

