OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,09%
Indices
Spineway a vu ses revenus augmenter au troisième trimestre
information fournie par AOF 15/10/2025 à 10:05

(AOF) - Au troisième trimestre, Spineway a, comme prévu, bénéficié d’un report des commandes de grands comptes et a généré sur cette période un chiffre d’affaires de 3,045 millions d’euros, contre 2,575 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 18%. Toutefois, depuis le début de l’année, les revenus du spécialiste des implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale sont en repli de 5%, à 8,618 millions d’euros, après des baisses de 8 et 21 %, respectivement au premier et deuxième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, la société explique que les gammes premium ont été le moteur principal de cette accélération des ventes. Au niveau des zones géographiques, les meilleures progressions ont été observées en Amérique latine (+55%) et en Asie (+23%).

Valeurs associées

SPINEWAY
0,1990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

