SpineGuard publie son chiffre d’affaires annuel 2025

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de SpineGuard, déclare : « Les actions engagées en 2025 pour adapter notre structure de coûts, en particulier aux États-Unis, ont permis d’améliorer significativement notre performance opérationnelle, tout en ayant un impact baissier temporaire sur notre chiffre d’affaires. La croissance enregistrée en Europe et en Asie, ainsi que la progression séquentielle de notre revenu global au 4ème trimestre, témoignent de la résilience de notre modèle. L’apurement de notre dette principale constitue une étape structurante, facilitant la finalisation de la cession de notre filiale américaine à Omnia Medical, notre partenaire américain qui s’apprête d’ailleurs à lancer cette semaine son nouveau système pour la fusion sacro-iliaque intégrant notre dispositif PsiFGuard, au congrès de la NANS (North American Neuromodulation Society) à Las Vegas. Dans ce contexte, SpineGuard poursuit activement ses efforts afin d’atteindre l’équilibre opérationnel à horizon fin 2026, tout en évaluant diverses opportunités de partenariats stratégiques autour de sa technologie DSG® pour des applications motorisées, robotiques et dentaires. »