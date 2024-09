SpineGuard publie ses résultats du premier semestre 2024

• Chiffre d’affaires en croissance de 10% à taux de change constant

• Réduction de la perte nette de 20% et amélioration de la capacité d’autofinancement de 30%



PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 11 septembre 2024 – 18h00 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce ses résultats du premier semestre de l’exercice clos au 30 juin 2024 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 11 septembre 2024.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de SpineGuard, déclare : « Les résultats de ce premier semestre 2024 sont en ligne avec notre plan de marche. Ce début d’année est marqué par un retour sur le chemin de la croissance, dès le premier trimestre 2024, puis une accélération au second trimestre [...]. »



