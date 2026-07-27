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SpineGuard obtient un nouveau brevet aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 18:09
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Le spécialiste français du guidage chirurgical par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel (DSG) a franchi une étape importante dans son expansion commerciale sur le marché américain. La société, en partenariat avec l'américain Omnia Medical LLC, a annoncé l'obtention d'un avis d'acceptation de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour leur demande de brevet conjointe.

Ce brevet protège l'utilisation de la technologie DSG pour le positionnement précis d'implants de fusion sacro-iliaque. Il vient encadrer la technique chirurgicale d'une solution interventionnelle complète distribuée sous forme de kit stérile (incluant les implants et instruments d'Omnia couplés à l'outil de guidage PsiFGuard de SpineGuard). Ce format répond particulièrement aux besoins des centres de soins ambulatoires et cabinets médicaux aux Etats-Unis.

L'obtention de cette protection intellectuelle permet aux deux partenaires d'accélérer la commercialisation de cette solution combinée sur le marché américain. Cette avancée s'inscrit directement dans la feuille de route stratégique définie par les deux entreprises au début de l'année 2025.

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