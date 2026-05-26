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SpineGuard obtient trois nouveaux brevets pour une protection complète aux Etats-Unis de ses solutions innovantes d’intégration de la technologie DSG
information fournie par Boursorama CP 26/05/2026 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

Ensemble des brevets intégralement validé aux Etats-Unis pour la sécurisation des robots, systèmes de navigation et perceuses motorisées orthopédiques ou dentaires

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que trois nouvelles demandes de brevets aux Etats-Unis ont reçu une décision de délivrance de l'USPTO (Office américain des brevets).

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