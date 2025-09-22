 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SpineGuard obtient la validation en Europe de son brevet sur la détection automatique de brèche osseuse par DSG applicable aux moteurs et robots orthopédiques
information fournie par Boursorama CP 22/09/2025 à 08:30

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 22 septembre 2025 – 8h30 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que sa demande de brevet visant à protéger les algorithmes de détection automatique de brèche lors d’un perçage osseux, a reçu une intention de délivrance du Bureau européen des brevets.

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

