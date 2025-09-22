SpineGuard obtient la validation en Europe de son brevet sur la détection automatique de brèche osseuse par DSG applicable aux moteurs et robots orthopédiques

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 22 septembre 2025 – 8h30 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que sa demande de brevet visant à protéger les algorithmes de détection automatique de brèche lors d’un perçage osseux, a reçu une intention de délivrance du Bureau européen des brevets.
Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer