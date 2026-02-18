Municipales: à Lille, la gauche en ordre dispersé se dispute la succession Aubry

Le maire socialiste de Lille, Arnaud Deslandes, le 10 décembre 2025 devant l'hôtel de ville ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Un "héritier" revendiqué de Martine Aubry qui doit se faire un nom, un candidat des Verts courtisé par les socialistes et LFI mais qui part seul: le sort du beffroi lillois est incertain après sept décennies de socialisme, avec six prétendants sérieux au second tour.

"Cette ville est et restera de gauche", estime la cheffe de file des Ecologistes Marine Tondelier, venue tracter avec le candidat vert Stéphane Baly.

"Et je fais le pari qu'après 70 ans de socialisme, les Lillois ont envie de tester autre chose", assure-t-elle pour justifier l'absence d'alliance au premier tour entre Stéphane Baly et le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes, en poste depuis la démission de Mme Aubry en mars 2025.

En 2020, Stéphane Baly avait manqué ravir la mairie à l'ancienne ministre et figure du PS, qui l'avait emporté pour un quatrième mandat à 227 voix près.

Aujourd'hui, le quinquagénaire a pour ambition de remplacer le "modèle à bout de souffle, en fin de cycle" du PS alors que l'élection d'Arnaud Deslandes serait, selon lui, "un cinquième mandat Aubry".

Stephane Baly, candidat écologiste à la mairie de Lille, le 10 février 2026 à Sciences Po Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

M. Deslandes, 43 ans, entré comme stagiaire en 2005 au cabinet de Mme Aubry avant de gravir les échelons, revendique son statut d'"héritier", de Martine Aubry et de son emblématique prédécesseur Pierre Mauroy. Mais le premier tour sera pour lui un test de notoriété après un an de pouvoir.

"C'est très dangereux d'affirmer qu'on peut se payer le luxe de la division de la gauche", rétorque-t-il auprès de l'AFP.

- "Implosion" -

Car d'autres prétendants au beffroi sont à l'affût, à commencer par la troisième des dernières municipales, la députée du camp présidentiel Violette Spillebout, qui s'est depuis fait connaître comme co-rapporteure dans la commission Bétharram.

Lahouaria Addouche, candidate LFI à la mairie de Lille, le 10 février 2026 à Sciences Po Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La candidate LFI Lahouaria Addouche, quadragénaire suppléante du député local mais peu connue, espère bénéficier des bons scores de son parti aux législatives, tout comme le candidat RN Matthieu Valet, ex-syndicaliste policier et député européen.

"La question de la conversion de votes nationaux en votes locaux" sera centrale pour eux, relève le maître de conférences à l'Université de Lille Tristan Haute.

Le jeune candidat LR Louis Delemer, qui espère une "dispersion des voix à gauche", pourrait aussi rallier des déçus de la macronie qui se détourneraient de Violette Spillebout, suggère le politologue Pierre Mathiot auprès de l'AFP.

"Il y a une implosion du jeu politique, qui se traduit par une dispersion du nombre de listes mais surtout par le fait qu'au deuxième tour, cette dispersion ne va pas nécessairement se simplifier mais plutôt se confirmer", analyse-t-il.

- Programmes proches -

Certains candidats pointent des "échecs" de la majorité, dont "les logements" notamment étudiants, pour Stéphane Baly.

Mathieu Valet, Louis Delemer et Violette Spillebout arguent d'une "insécurité" dans la ville, proposant d'armer la police municipale, ce à quoi s'est toujours opposé le PS à Lille.

Mais pour Tristan Haute, les programmes de gauche "sont relativement proches".

Stéphane Baly accuse même le maire sortant d'avoir copié certaines de ses propositions, notamment en rendant piétonne en janvier la Grand Place, coeur de la ville, idée également revendiquée par Mme Spillebout.

Violette Spillebout, députée macroniste du Nord et candidate à la mairie de Lille, le 10 février 2026 à Sciences Po Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La candidate LFI, reconnaissant des similitudes avec M. Baly, notamment sur la réhabilitation en parc d'une ancienne gare en friche, rappelle avoir proposé "une union à gauche avec les Ecologistes", en vain.

"Les différences sont liées à des stratégies partisanes, qui seront très influencées par l'ordre d'arrivée au premier tour", note Tristan Haute.

Et en cas de rapprochement dans l'entre-deux-tours, "ce qui tient la corde d'après les déclarations publiques des candidats, c'est plutôt une fusion entre écolos et socialistes", estime Pierre Mathiot sans écarter "une fusion LFI-écolos".

Aute inconnue: les rapports de force au sein de la Métropole européenne de Lille, sur laquelle lorgne Gérald Darmanin.

En deuxième position sur la liste divers droite à Tourcoing, le ministre de la Justice avait indiqué en janvier envisager de se présenter à la présidence de la Mel en cas de résultats favorables à son groupe aux municipales.