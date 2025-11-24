SpineGuard obtient la validation d'un brevet aux Etats-Unis

(AOF) - SpineGuard a annoncé que sa demande de brevet visant à protéger un adaptateur universel permettant de sécuriser les outils de perçage osseux motorisés, a reçu une décision de délivrance de l’office américain des brevets, aux Etats-Unis.

Pour Stéphane Bette, directeur général délégué et co-fondateur de SpineGuard : "Dans la continuité des brevets déjà obtenus aux États-Unis en juillet et en Europe en septembre dernier, ce nouveau brevet américain protégeant des fonctionnalités additionnelles d'un adaptateur universel compatible avec moteurs et robots orthopédiques, nous confère des arguments supplémentaires dans le cadre de nos discussions stratégiques en cours avec l'industrie."

AOF - EN SAVOIR PLUS