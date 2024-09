SpineGuard obtient la certification CE-MDR et lance son PediGuard Fileté pour la chirurgie vertébrale par voie antérieure en Europe

PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 3 septembre 2024 – 8h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui l'obtention de la certification CE-MDR pour ses dispositifs de classe IIa et Ir, et le lancement désormais possible de son PediGuard Fileté pour l'indication de la chirurgie vertébrale par voie antérieure dans le cadre de la certification MDR (Medical Device Regulation) en Europe.



Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et Co-Fondateur de SpineGuard, déclare : « Nous sommes très fiers de l’obtention de cette certification MDR qui est le fruit de plus de deux ans de travail de toute notre équipe. C'est une nouvelle preuve du dévouement et du professionnalisme de notre entreprise qui met tout en œuvre afin de fournir des produits sûrs, efficaces et innovants aux hôpitaux, aux médecins et aux patients. »



