SpineGuard obtient l’homologation de trois nouveaux modèles de PediGuard® en Chine
information fournie par Boursorama CP 04/12/2025 à 18:15

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui avoir reçu l’homologation par la NMPA, administration nationale Chinoise des produits médicaux, des modèles de PediGuard XS et courbes ainsi qu’une modification de désignation de ses produits.

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,1444 EUR Euronext Paris +1,69%

