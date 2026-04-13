SpineGuard et Omnia Medical annoncent la conclusion du transfert des actifs de SpineGuard Inc. et la signature d’un accord de distribution exclusive pour le PediGuard® aux Etats-Unis

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- Intégration des dispositifs PediGuard à l’offre d’Omnia Medical dans une large variété d’indications vertébrales, y compris en interventionnel et en ambulatoire



- Réduction significative de la structure de coûts de SpineGuard et contribution à l’objectif d’équilibre opérationnel fin 2026



MORGANTOWN (Virginie Occidentale), BOULDER (Colorado-États-Unis) et PARIS, le 13 avril 2026 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, société américaine développant et commercialisant des solutions technologiques innovantes pour la chirurgie de la colonne vertébrale et du bassin, annoncent la finalisation du transfert des actifs de SpineGuard Inc., filiale américaine de SpineGuard, et la signature d’un accord de distribution exclusive pour le PediGuard aux États-Unis.