SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2024

• Accélération de la croissance au T2, +14% au global (+26% aux États-Unis)

• Croissance de 10% à taux de change constant au premier semestre



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 15 juillet 2024 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2024.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Le rebond de notre chiffre d’affaires amorcé dès le premier trimestre, après une année 2023 marquée par l’interruption de l’accord de distribution en chirurgie pédiatrique avec la société WishBone Medical aux Etats-Unis, s’est poursuivi et amplifié au cours de ces trois derniers mois. Cette accélération nous permet d’afficher une croissance globale à deux chiffres au premier semestre 2024 à taux de change constant. [...] »



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.