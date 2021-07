SpineGuard annonce son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 à +39% à taux constant

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452 -ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2021.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Notre excellente dynamique commerciale depuis trois trimestres en Europe s'accélère et nous retrouvons désormais le chemin de la croissance aux Etats-Unis. Cette conjonction nous permet d'afficher une belle performance au deuxième trimestre 2021, avec une croissance globale qui approche les 40% à taux de change constant. Ceci est d'autant plus encourageant pour la suite que la plateforme DSG Connect n'est encore qu'en phase de pré-lancement. Nous bénéficions par ailleurs de la trésorerie nécessaire pour financer notre déploiement commercial aux Etats-Unis ainsi que notre « pipeline » d'innovation très prometteur. »