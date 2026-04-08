SpineGuard annonce ses résultats annuels 2025, son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 et la mise en place d’un financement obligataire

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- Résultat opérationnel en amélioration de 46%
- Visibilité financière prolongée jusqu’au 2ème trimestre 2027
PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 8 avril 2026 – 7h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 7 avril 2026, son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 et la conclusion d’un financement obligataire d’un montant maximal d’un million d’euros.
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