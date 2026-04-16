Spielberg annonce que le nouveau film sur les extraterrestres "Disclosure Day" est "plus de vérité que de fiction"

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* Le film "Disclosure Day" sortira au cinéma en juin.

* Le film s'inspire de rapports d'OVNIs réels datant de 2017

* Christopher Nolan fait la promotion de son film d'été, "The Odyssey"

par Lisa Richwine

Steven Spielberg a décrit son film sur les OVNI de 1977 "Rencontres du troisième type" comme sa propre "spéculation" sur la vie intelligente sur d'autres planètes.

Son nouveau film sur les extraterrestres, "Disclosure Day", offrira ce que Spielberg pense être "plus de vérité que de fiction", a déclaré le cinéaste chevronné aux exploitants de salles de cinéma, mercredi, lors de la convention CinemaCon à Las Vegas.

Le réalisateur de "E.T." et de "La guerre des mondes", sorti en 2005, a déclaré qu'il avait décidé de se replonger dans le domaine extraterrestre après avoir lu en 2017 un article du New York Times sur des pilotes de l'armée américaine qui avaient déclaré avoir vu de mystérieux objets volants.

"Je crois vraiment que ce film va répondre à des questions", a déclaré Spielberg à propos de "Disclosure Day". "Et ce film va aussi vous amener à vous poser beaucoup de questions."

"Tout ce dont vous avez besoin pour aller du début à la fin, c'est d'une ceinture de sécurité", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur l'intrigue.

Des images montrées au public du CinemaCon ont donné un bref aperçu d'un extraterrestre se penchant sur un enfant humain. Le film met en vedette Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo et Colin Firth.

"Disclosure Day" sera distribué par Universal Pictures

CMCSA.O en juin.

Universal a également fait appel à un autre réalisateur de renom, Christopher Nolan, pour promouvoir son prochain film "L'Odyssée". Ce film, dont la sortie est prévue en juillet, est basé sur l'épopée d'Homère, qui raconte l'histoire d'un roi grec tentant de rentrer chez lui après la guerre de Troie.

"L'Odyssée est une histoire qui fascine les générations depuis 3 000 ans", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une histoire. C'est l'histoire."

Le réalisateur d'"Oppenheimer" a déclaré que "L'Odyssée" était "un cauchemar absolu à filmer, mais de toutes les bonnes manières."

La star Matt Damon, qui joue le rôle d'Ulysse, a enduré des conditions difficiles tout au long du projet, a déclaré Nolan.

"Il était là, sur les bateaux, dans les montagnes, dans les grottes, sous un soleil radieux, sous la pluie et le vent", a-t-il déclaré.

"C'est censé être difficile. C'est la nature même de l'histoire."