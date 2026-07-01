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Spie renforce son offre industrielle en Suisse
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 18:09

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications poursuit son développement dans les sciences de la vie avec l'acquisition de nimeg ag, une société suisse spécialisée dans l'ingénierie de projets pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, chimique et des dispositifs médicaux.

Spie poursuit son développement dans les sciences de la vie avec l'acquisition de nimeg ag, une société suisse spécialisée dans l'ingénierie de projets pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, chimique et des dispositifs médicaux.

Basée à Baden-Dättwil, dans le canton d'Argovie, nimeg ag intervient dans la conception, la planification et la gestion de projets en environnements GMP (Good Manufacturing Practice), en proposant des prestations couvrant l'ingénierie, les achats, la gestion de la construction et la validation (EPCMV). L'entreprise accompagne une clientèle de premier plan sur des projets industriels complexes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2025.

Avec cette acquisition, Spie renforce sa position sur le marché en forte croissance des installations pharmaceutiques et biotechnologiques, tout en étoffant son offre de services industriels en Suisse grâce à une expertise reconnue dans les environnements réglementés.

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