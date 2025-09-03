 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spie remporte un contrat pour le parc éolien offshore de Taiwan Power Company (TPC)
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:57

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE REMPORTE UN CONTRAT POUR LA PHASE II DU PARC ÉOLIEN OFFSHORE DE TAIWAN POWER COMPANY (TPC)

* LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ EN AOÛT 2025 ET DEVRAIENT S'ACHEVER EN 2026

(Rédaction de Gdansk)

