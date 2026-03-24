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Spie remplace une ligne électrique stratégique à la frontière franco-allemande
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 15:08

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications réalise, pour le compte de TransnetBW, une nouvelle ligne aérienne à très haute tension entre Eichstetten am Kaiserstuhl et la frontière française, en remplacement d'une infrastructure existante.

Inscrit dans la planification énergétique allemande depuis 2017, le projet prévoit le passage de 220 à 380 kilovolts afin d'augmenter les capacités de transport d'électricité, notamment renouvelable, et de renforcer les échanges transfrontaliers.

À partir de 2027, SPIE assurera la mise en oeuvre de ce chantier d'environ 18 kilomètres, comprenant l'installation de 51 pylônes, le remplacement des câbles et le démantèlement de 55 structures existantes. Des lignes provisoires seront déployées pour garantir la continuité de l'approvisionnement électrique pendant les travaux.

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SPIE
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