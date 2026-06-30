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Spie réalise pour firstcolo un centre de données prêt pour l'IA en Allemagne
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:34

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE RÉALISE POUR FIRSTCOLO UN CENTRE DE DONNÉES PRÊT POUR L'IA EN ALLEMAGNE

* CAPACITÉ INFORMATIQUE DE 16 MÉGAWATTS

* LA MISE EN ŒUVRE DOIT S'ACHEVER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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