Spie réalise pour firstcolo un centre de données prêt pour l'IA en Allemagne

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(Rédaction de Gdansk)
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En lutte contre les plateformes asiatiques, le gouvernement français change son fusil d'épaule: la taxe nationale sur les petits colis, massivement contournée depuis son instauration en mars, sera suspendue mercredi au profit d'un droit de douane européen. "Comme ... Lire la suite
À Pierre-Bénite, dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Lyon Sud, le thermomètre a dépassé les 32°C dans les couloirs. Ici, certaines fenêtres munies de barreaux s'ouvrent à peine et les ventilateurs manquent.
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Quelque 15.900 clients sont toujours privés d'électricité mardi dans le Nord, dans l'Aisne et à Paris, en raison des fortes chaleurs qui mettent les câbles à rude épreuve et des orages qui se sont abattus samedi dans la nuit, a annoncé Enedis. Mardi matin, 8.100 ... Lire la suite
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