information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 15:34

Spie réalise pour firstcolo un centre de données prêt pour l'IA en Allemagne

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE RÉALISE POUR FIRSTCOLO UN CENTRE DE DONNÉES PRÊT POUR L'IA EN ALLEMAGNE

* CAPACITÉ INFORMATIQUE DE 16 MÉGAWATTS

* LA MISE EN ŒUVRE DOIT S'ACHEVER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)