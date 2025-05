Spie: projet d'émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Spie annonce un projet d'émission obligataire au format 'Sustainability-linked' de taille benchmark à maturité cinq ans. Il procédera ce jour et demain à des conférences téléphoniques avec des investisseurs obligataires dans cette perspective.



Le groupe de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications affiche, par ailleurs, son intention de rembourser en conséquence son emprunt obligataire émis en 2019 d'un montant de 600 millions d'euros.





Valeurs associées SPIE 43,5400 EUR Euronext Paris +0,46%