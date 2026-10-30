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SPIE-Production +13,7% au T3 avec la contribution des acquisitions
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:11

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SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une production en hausse de 13,7% au troisième trimestre, le groupe citant notamment l'accélération de la croissance organique et de la contribution des acquisitions, ainsi que les performances en Allemagne et en Europe du Nord et occidentale.

Le spécialiste des services de génie, d'énergie et de communication a enregistré 2,89 milliards d'euros de production trimestrielle, dont une croissance organique de 12,5% pour la seule région "North-Western Europe", qui contribue au résultat à hauteur de 562 millions d'euros.

"La croissance externe a contribué à hauteur de +4,8%, principalement grâce aux acquisitions réalisées en 2026, notamment celle de ROFA en Allemagne, tout en continuant de bénéficier de la contribution des acquisitions réalisées en 2025", détaille SPIE dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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