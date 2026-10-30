Crédit Agricole: le bénéfice net 3T du groupe en hausse de plus de 28 %, tiré par les caisses régionales

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le groupe Crédit Agricole a vu son bénéfice net bondir de plus de 28 % au troisième trimestre, à 2,7 milliards d'euros, grâce notamment aux caisses régionales.

Pris seul, le bénéfice net de Crédit Agricole SA (Casa), entité cotée du groupe, est en ligne avec les attentes des analystes, en hausse de 11 % à près de 2 milliards d'euros.

Dans le même temps, le produit net bancaire du groupe (PNB, équivalent du chiffre d'affaires dans cette industrie), a atteint 10,5 milliards d'euros, en progression de 10,7 % sur un an, grâce aux contributions des banques de détail en France, de l'assurance et de la banque de grande clientèle.

L'activité épargne a été "très active, notamment avec l'assurance qui vole de record en record", et l'activité de la banque de financement et d'investissement est "aussi restée très soutenue, notamment sur la division marché", a souligné lors d'une visioconférence de presse Olivier Gavalda, le directeur général de Crédit Agricole SA (Casa).

Le dirigeant a aussi tenu à souligner la "bonne maîtrise des risques" du groupe, car si le coût du risque (les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis) a augmenté de 16,7 % à plus d'un milliard d’euros, ce n'est "pas le risque avéré" qui a augmenté, mais "le risque non affecté".

"Notre modèle universel, avec des revenus très diversifiés sur pas mal d'activités, nous permet de consolider la solidité du groupe et ainsi, finalement, d'affronter un environnement économique qui sera, on le sait d'ores et déjà, moins favorable dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

La production de crédit à l'habitat est en baisse de 4% en France dans le contexte de hausse des taux, mais elle est toujours en hausse sur le crédit aux entreprises et aux professionnels, selon Crédit Agricole.

Le groupe, dont l'Italie est le deuxième marché, a annoncé il y a quelques jours son intention de racheter la banque allemande IKB Deutsche Industriebank, qui viendrait en appui de son plan d'expansion sur le marché allemand.