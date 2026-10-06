Spie prend le contrôle du français Clauser

Spie a annoncé l'acquisition de 94% de Clauser, une entreprise familiale savoyarde active dans la maintenance industrielle et les installations électriques à haute intensité. Cette société a généré en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros avec une centaine de collaborateurs.

Fondé en 1963 et basé à Saint-Jean de Maurienne et Dunkerque, Clauser développe depuis plus de 60 ans une expertise en ingénierie, modernisation et maintenance pour des clients industriels électro-intensifs. Ses équipes sont notamment reconnues pour leur savoir-faire dans la production et le traitement de l'aluminium, ainsi que dans les procédés électro-chimiques.

Forte d'une centaine de collaborateurs, la société a généré en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros.

La famille Clauser voit dans ce rapprochement avec Spie "une nouvelle étape structurante pour poursuivre le développement de l'entreprise, au service de ses clients industriels".