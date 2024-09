Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: plusieurs projets sportifs menés à bien cet été information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi avoir mené à bien une série de projets portant sur des infrastructures durables à l'occasion des grands événements sportifs internationaux qui se sont tenus en France cet été.



Sa filiale Spie Building Solutions, spécialisée dans l'intelligence du bâtiment, a ainsi assuré pour la Ville de Paris l'installation de postes haute tension destinées à l'alimentation électrique des événements se déroulant au Champ de Mars et au Parc des Princes.



Ces travaux, réalisés entre octobre 2023 et juin 2024, visent à limiter le recours aux groupes électrogènes, tout en réduisant de 90% le bilan carbone lié aux besoins en énergie des événements.



Spie CityNetworks, sa division dédiée aux réseaux d'énergie, a par ailleurs rénové le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, l'une des huit métropoles françaises à avoir accueilli les J.O.



Avec une capacité de 42.000 spectateurs, ce stade bénéficie désormais de nouveaux systèmes de sonorisation et d'éclairage modernisés, permettant une réduction de 25% de la consommation d'énergie.



En parallèle, Spie CityNetworks a réalisé des travaux de couverture réseau télécom pour 21 sites temporaires et 12 sites permanents en lien avec les événements sportifs internationaux, incluant des gares, stades et autres lieux publics pour un opérateur de téléphonie.



Enfin, la filiale est également intervenue sur les 14 km d'extension de la ligne 14 Sud du métro parisien, qui relie les Olympiades à l'Aéroport d'Orly en prenant en charge l'installation des systèmes électriques, des infrastructures, ainsi que des équipements de sécurité et de communication.



Créée en 1900 pour l'électrification du métro parisien, Spie a ainsi renoué avec ses racines historiques.





