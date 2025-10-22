Spie nomme Felipe Sabbadini directeur des achats
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:05
Spie précise que Felipe Sabbadini possède une expérience internationale dans les achats, acquise notamment chez Imerys, Johnson Controls, Alstom Grid (GE) et Nexans.
La fonction achats contribue à la stratégie climat du Groupe, qui intègre depuis 2024 les émissions de scope 3 liées à l'usage des équipements installés chez ses clients, représentant 96% de ses émissions totales. Spie vise une réduction de 55% de leur intensité économique d'ici 2030.
Valeurs associées
|46,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,04%
