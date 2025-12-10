 Aller au contenu principal
Amazon annonce des investissements de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030
information fournie par AFP 10/12/2025 à 09:12

Le géant du commerce en ligne Amazon va doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud.

"Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars dans toutes ses activités en Inde d'ici 2030, s'appuyant sur près de 40 milliards de dollars déjà investis dans le pays jusqu'à présent", a déclaré le géant américain dans un communiqué.

"Cet investissement se concentrera sur l'expansion des activités ainsi que sur trois piliers stratégiques: la numérisation pilotée par l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois".

Amazon rapporte avoir investi dans des infrastructures aussi bien physiques que numériques, notamment dans les réseaux de transports, les centres de données, les plateformes de paiement en ligne et le développement des technologies.

"L'investissement va créer un million d'emploi, booster le cumul des exportations jusqu'à 80 milliards de dollars, et faire bénéficier de l'intelligence artificielle à 15 millions de petites entreprises," soutient encore le communiqué.

"Nous sommes ravis de continuer à être un catalyseur de croissance en Inde", se félicite Amit Agarwal, un haut responsable d'Amazon.

- Opportunité -

Les géants mondiaux de la technologie courtisent activement de nouveaux utilisateurs en Inde, pays le plus peuplé du monde et cinquième économie mondiale.

L'annonce d'Amazon intervient un jour après qu'un autre géant du numérique, Microsoft, a indiqué qu'il investira 17,5 milliards de dollars afin de construire des infrastructures pour l'intelligence artificielle en Inde. "C'est notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie" a rapporté Satya Nadella, son PDG.

Le patron de Microsoft Satya Nadella, à Seattle le 19 mai 2025 ( AFP / Jason Redmond )

Mardi, Microsoft a soutenu que l'une des priorités clés de son plan d'investissement était de "construire des centres de données à grande échelle (hyperscale) sécurisé et souverain afin de permettre l'adoption de l'IA en Inde".

"Au coeur de cet effort se trouve le progrès significatif réalisé dans la région cloud India South Central, basée à Hyderabad, qui devrait être opérationnelle à la mi-2026", a ajouté Microsoft.

M. Nadella a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux après avoir rencontré le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi, remerciant le dirigeant pour "une conversation inspirante sur les opportunités de l'IA en Inde".

Narendra Modi s'est dit pour sa part "heureux" que le géant technologique ait choisi l'Inde pour son plus important investissement en Asie. "La jeunesse indienne saura saisir cette opportunité pour innover et exploiter la puissance de l'IA au service d'un monde meilleur", a déclaré le Premier ministre sur X.

L'intelligence artificielle fait l'objet d'une attention particulière, la start-up américaine Anthropic a dévoilé en octobre son projet d'ouvrir un bureau en Inde. Son patron Dario Amodei a également rencontré Narendra Modi.

Google a de son côté annoncé, en octobre aussi, un investissement de 15 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, ainsi que la construction d'un immense centre de données et d'un pôle d'intelligence artificielle dans le pays.

OpenAI a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau en Inde. Son patron Sam Altman a souligné que l'utilisation de ChatGPT dans le pays avait quadruplé au cours de l'année écoulée.

La société d'IA Perplexity a pour sa part annoncé en juillet un partenariat majeur avec le géant indien des télécommunications Airtel, offrant à ses 360 millions de clients un abonnement gratuit d'un an à Perplexity Pro.

Cette initiative intervient avant un sommet sur l'IA prévu en février dans la capitale indienne, New Delhi, où le gouvernement espère réunir des dirigeants politiques de premier plan et des cadres du secteur technologique.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,9300 USD NASDAQ +0,46%
