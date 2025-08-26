Spie: nomination d'une directrice juridique et conformité information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 12:21









(Zonebourse.com) - Spie a annoncé mardi avoir procédé à la nomination le mois dernier de Catherine Zeller en tant que directrice juridique, de la conformité et des assurances au niveau du groupe.



Le spécialiste de l'ingénierie et des services multi-techniques indique que cette titulaire d'un diplôme en droit des affaires, avocate au barreau de Paris, avait débuté sa carrière en 1995 au sein de cabinets internationaux, où elle a exercé une dizaine d'années.



Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice juridique et conformité et de secrétaire du conseil d'administration dans plusieurs entreprises internationales, notamment chez Allianz Trade (Euler Hermes) ou Technip Energies.





Valeurs associées SPIE 47,1600 EUR Euronext Paris -6,06%