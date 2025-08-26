 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spie: nomination d'une directrice juridique et conformité
26/08/2025

(Zonebourse.com) - Spie a annoncé mardi avoir procédé à la nomination le mois dernier de Catherine Zeller en tant que directrice juridique, de la conformité et des assurances au niveau du groupe.

Le spécialiste de l'ingénierie et des services multi-techniques indique que cette titulaire d'un diplôme en droit des affaires, avocate au barreau de Paris, avait débuté sa carrière en 1995 au sein de cabinets internationaux, où elle a exercé une dizaine d'années.

Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice juridique et conformité et de secrétaire du conseil d'administration dans plusieurs entreprises internationales, notamment chez Allianz Trade (Euler Hermes) ou Technip Energies.

