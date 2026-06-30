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Spie met en œuvre un contrat de liquidité avec BNP Paribas Financial Markets
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:02

Spie SA SPIE.PA :

* MET EN OEUVRE UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS

* POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CE CONTRAT, LES MOYENS SUIVANTS SONT AFFECTÉS AU COMPTE DE LIQUIDITÉ : 15 MILLIONS D’EUROS EN ESPÈCES

Texte original nGNE1kpq1v Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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