Spie met en œuvre un contrat de liquidité avec BNP Paribas Financial Markets

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•30.06.2026•18:46•
La compagnie maritime bretonne Brittany Ferries a annoncé mardi la vente de deux navires et la fermeture d'une liaison maritime transmanche afin de réduire ses coûts dans une conjoncture morose. Un "projet de consolidation de l'activité" présenté au comité social ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•30.06.2026•18:40•
Le géant français des équipements électriques Schneider Electric a annoncé mardi un accord en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels Cognite, spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, pour un montant de 3,1 milliards de dollars. ...
Lire la suite
Faire une recherche sur Google et avoir en réponse un résumé grâce à l'intelligence artificielle: le géant américain s'apprête à lancer en France cette fonctionnalité, qui fait planer sur les médias une lourde menace de baisse de trafic. C'est une petite révolution ...
Lire la suite
Les Bourses mondiales progressent de concert mardi, en clôture d'un trimestre prolifique pour le marché des actions malgré la guerre au Moyen-Orient. "Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran continue de soutenir le sentiment des marchés, contribuant à maintenir ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer