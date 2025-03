Spie: le FCPE Spie for you passe sous les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Spie for you dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 mars, le seuil de 10% des droits de vote de Spie, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



Le gestionnaire d'actifs a précisé détenir, pour le compte dudit FCPE, 11.065.123 actions Spie représentant 19.119.050 droits de vote, soit 6,60% du capital et 9,89% des droits de vote du groupe de services multi-techniques pour l'énergie et les communications.





Valeurs associées SPIE 40,8000 EUR Euronext Paris -2,49%