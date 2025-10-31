SPIE-La croissance organique de la production déçoit au T3

(Actualisé avec cours de Bourse, analystes)

L'action SPIE SPIE.PA recule à la Bourse de Paris vendredi, pénalisée par une croissance organique de la production inférieure aux attentes au troisième trimestre, malgré la confirmation des objectifs annuels.

Le groupe de services multitechniques a fait état d'une hausse organique de sa production au troisième trimestre de 1,8%, en deçà des attentes (+3%), à 2,54 milliards d’euros, un résultat inférieur de 1% au consensus cité par Jefferies.

En Allemagne, la croissance organique s’est établie à 2,1% au troisième trimestre, contre 6% au deuxième trimestre et le consensus de 5%, cité par Jefferies.

"La croissance a bénéficié d’un effet de base favorable, mais l’Allemagne reste faible en raison du ralentissement du phasage des projets haute tension et fibre, ainsi qu’un environnement plus difficile dans les services industriels", notent les analystes de Jefferies.

Selon JP Morgan, la France, considerée comme un point d’attention clé pour ces résultats, a été globalement en ligne avec le consensus, mais des effets de phasage ont pesé sur la croissance organique en Allemagne et aux Pays-Bas, malgré des carnets de commandes solides en fin de trimestre.

En revanche, l’Europe centrale a affiché une forte dynamique, avec une progression de la production de 30,4% et une croissance organique proche des deux chiffres.

Vers 9h18 GMT le titre SPIE perd 4,46%, à son plus bas niveau depuis le mois de mai, contre un recul de 0,12% pour l'indice SBF 120 .SBF120 .

SPIE a confirmé viser une production en 2025 supérieure à 10 milliards d’euros, avec une marge d’Ebita attendue à au moins 7,6%, en ligne avec les objectifs annoncés en juillet.

Jefferies avertit toutefois que le ralentissement de la croissance organique pourrait entraîner une révision à la baisse des attentes du consensus pour 2026.

JP Morgan prévoit également la révision à la baisse du consensus de croissance organique pour l’exercice 2025 d’environ 20 à 30 points de base, afin de refléter certains effets supplémentaires de décalage de projets. Mais la banque estime que l’impact net sur l’Ebita devrait être compensé par la croissance externe et l’amélioration des marges.

"Nous anticipons donc des changements limités du consensus sur l’Ebita de l’exercice", ajouté JP Morgan.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)