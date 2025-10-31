ExxonMobil : records de production dans le segment amont au troisième trimestre

(AOF) - En parallèle de la publication de ses résultats du troisième trimestre, ExxonMobil a dévoilé ses chiffres de production pour ses différentes activités. La production nette de pétrole brut, liquides de gaz naturel, bitume et d'huile synthétique ressort sur cette période à 1,51 million de barils par jour contre 1,44 million de barils par jour il y a un an à la même période. En outre, en glissement annuel, sur ce trimestre, la production nette de gaz naturel disponible à la vente s'élève à 8,33 milliards de pieds cubes par jour contre 8,36 milliards de pieds cubes un an avant.

La production nette du segment amont depuis le début de l'année 2025 s'est élevée à 4,7 millions de barils équivalent pétrole par jour, avec notamment un nouveau record trimestriel de production dans le bassin permien, avec près de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour. En Guyane, la production brute a dépassé 700 000 barils équivalent pétrole par jour.

