La Fed, une fois de plus, en difficulté sur son propre terrain

Les progrès vers la résolution de la fin du “shutdown” du gouvernement américain restent limités malgré une intensification du dialogue bipartisan. Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a noté que « beaucoup plus de conversations » ont lieu entre les deux camps, suggérant un certain assouplissement du ton par rapport aux semaines précédentes. Cependant, cela n'a pas encore produit de résultats tangibles. Le Sénat s'est ajourné sans voter sur la résolution de continuation adoptée par la Chambre, et aucun nouveau cadre de compromis n'a été introduit. Le shutdown devrait désormais se prolonger jusqu'en novembre, les investisseurs de Polymarket évaluant à 40 % la probabilité que le shutdown persiste jusqu'au 16 novembre, soulignant un scepticisme généralisé quant à la conclusion rapide d'un accord, bien que la possibilité d'une résolution d'ici le 15 novembre gagne en popularité en tant que trade.

Le blocage persistant ajoute une nouvelle couche d'incertitude à un contexte macroéconomique déjà complexe. L'autre développement clé de la semaine est venu de la Réserve fédérale, où le FOMC a voté pour abaisser le taux des fonds fédéraux de 25 points de base à une fourchette de 3,75-4 %, tout en signalant la fin de la réduction du bilan à partir du 1er décembre. Le président Jerome Powell a déclaré que de nouvelles baisses ne sont « pas une certitude », ce que nous considérons comme une forme de forward guidance visant à refroidir l'enthousiasme du marché plutôt qu'une évaluation crédible de l'économie américaine, une tâche rendue pratiquement impossible par le shutdown actuel du gouvernement. Nous restons sceptiques face à ces commentaires et continuons de croire que de nouvelles baisses de taux en décembre sont très probables, compte tenu des dommages économiques probables découlant du shutdown, en particulier lorsqu'ils sont combinés à des données sur l'emploi déjà en baisse.

Le BTC sous-performe, contrairement à l'ETH et au SOL

La combinaison de l'incertitude budgétaire et d'une Réserve fédérale plus restrictive a maintenu les actifs numériques largement en range, avec un sentiment inégal sur le marché. Le bitcoin a été le principal sous-performeur cette semaine, enregistrant des sorties de capitaux de 851 millions de dollars à la clôture de jeudi. En revanche, l'Ethereum et le Solana ont attiré des entrées de capitaux de 133 millions de dollars et 380 millions de dollars, respectivement, sur la même période.

Il semble que les investisseurs aient pris au pied de la lettre le forward guidance restrictif de Jerome Powell, réduisant leur exposition face à une probabilité perçue en baisse d'une baisse de taux en décembre. Nous nous attendons à ce que ces anticipations de taux se recalibrent une fois le shutdown terminé et les données macroéconomiques retardées publiées, ce qui devrait offrir une image plus claire des dommages économiques sous-jacents et de la réponse politique à venir.

