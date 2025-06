Spie: installe un système énergétique intégré aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir doté le complexe sportif Glanerbrook, situé à Geleen (Pays-Bas), d'un système intégré de gestion de l'énergie intelligente visant la neutralité énergétique.



Une étape majeure a été franchie le 25 juin avec la mise en service de plus de 4000 panneaux solaires.



Le projet comprend notamment environ 5200 panneaux photovoltaïques, deux batteries stationnaires, un système EMS de pointe, un BMS, ainsi que 50 bornes de recharge prévues d'ici fin 2025.



Le système devrait être pleinement opérationnel en 2026.





