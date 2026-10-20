information fournie par Reuters • 20/10/2026 à 18:07

SPIE finalise avec succès le refinancement de ses ORNANEs à échéance en janvier 2028

SPIE SA SPIE.PA :

* FINALISE AVEC SUCCÈS LE REFINANCEMENT DE SES ORNANES ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JANVIER 2028

* À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ, AUCUNE ORNANE 2028 NE DEMEURE EN CIRCULATION

* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INDEXÉE SUR DES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 500 MLNS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 5,5 ANS, D'UN COUPON DE 4,875%

Texte original nGNE2Kqhxk

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(Rédaction de Gdansk)