 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE finalise avec succès le refinancement de ses ORNANEs à échéance en janvier 2028
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:07

Ajouter Boursorama à vos sources

SPIE SA SPIE.PA :

* FINALISE AVEC SUCCÈS LE REFINANCEMENT DE SES ORNANES ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JANVIER 2028

* À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ, AUCUNE ORNANE 2028 NE DEMEURE EN CIRCULATION

* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INDEXÉE SUR DES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 500 MLNS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 5,5 ANS, D'UN COUPON DE 4,875%

Texte original nGNE2Kqhxk

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE
40,560 EUR Euronext Paris -0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,77 -0,38%
GENFIT
9 +8,30%
NANOBIOTIX
21,2 +12,47%
SOITEC
123,65 -3,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank