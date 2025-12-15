Spie et Tesla signent un accord-cadre européen pour la réalisation de projets BESS

Spie SPIE.PA a annoncé lundi la signature d’un accord-cadre européen avec Tesla TSLA.O pour la réalisation de projets de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS).

L'accord, d'une durée de trois ans et renouvelable, permettra de standardiser les conditions juridiques et opérationnelles pour l’ensemble des projets Megapack européens de Tesla et installés par Spie, indique un communiqué.

Il couvre des activités menées en France et ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans d’autres pays, notamment en Pologne et en Allemagne, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)