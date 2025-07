Spie: équipe la sous-station de Sittling en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été mandaté par TenneT pour réaliser l'équipement technique nécessaire à l'extension et au renforcement de la sous-station de Sittling en Bavière (Allemagne). Ce projet s'inscrit dans le renouvellement de la ligne électrique du Jura, visant à remplacer la ligne actuelle de 220 kV par une nouvelle infrastructure de 380 kV pour renforcer le transport d'électricité renouvelable.



SPIE est responsable de la planification 3D, de la fourniture et de l'installation des structures, câbles de commande et équipements haute tension, nécessitant environ 900 tonnes d'acier, 150 tonnes de cuivre et 200 tonnes d'aluminium. Les travaux ont débuté en mars 2025 et l'installation commencera en septembre, et la mise en service se fera par étapes jusqu'à fin 2030, sans interrompre l'alimentation.



Burkhard Sager, directeur de la division High Voltage, précise que ce projet est ' le plus important que SPIE ait réalisé pour TenneT en Bavière ', consolidant un partenariat de plus de 30 ans.





