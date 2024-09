Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: emménagement de trois filiales à Saint-Ouen information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie France annonce l'emménagement de 500 collaborateurs de trois de ses entités opérationnelles dans l'immeuble So Pop à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), résultat d'une collaboration avec la foncière Covivio.



D'une surface d'environ 32.000 m² sur sept niveaux, où Spie Building Solutions a réalisé en macro-lot les travaux de génie électrique et climatique dès 2019, cet immeuble accueille des collaborateurs de Spie Building Solutions, Spie Facilities et Spie CityNetworks.



'Cet emménagement marque une étape importante pour Spie, permettant d'offrir à nos équipes un environnement de travail moderne, accessible et respectueux de l'environnement', selon Gregory Sudol, chef de département chez Spie Building Solutions.





Valeurs associées SPIE 36,10 EUR Euronext Paris -0,77%