Spie: directeur développement durable chez Spie Facilities

(CercleFinance.com) - Spie Facilities, filiale française de Spie spécialisée dans la maintenance et l'exploitation technique des bâtiments ainsi que le facility management, annonce la nomination d'Alexandre Del Nin au poste de directeur du développement durable.



Nouvellement créée, la direction du développement durable porte le développement et le déploiement de la stratégie RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), et intègre également les activités QSSE (Qualité, Santé, Sécurité, Environnement).



Alexandre Del Nin a débuté sa carrière en 2013 en tant que correspondant QSSE, avant de rejoindre Spie ICS puis Spie Facilities en 2019 en tant que directeur QSSE. Dans ses nouvelles fonctions, il reste membre du comité de direction de Spie Facilities.





