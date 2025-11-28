 Aller au contenu principal
Spie, Dior, Jacquet Metals... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 28/11/2025 à 18:19

(AOF) - Christian Dior

Christian Dior indique qu'un acompte sur dividende de 6,05 euros par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre 2025, Christian Dior distribuant ainsi une part plus importante du dividende reçu de LVMH. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 2 décembre 2025. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le lundi 1er décembre 2025.

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jacquet Metals

Jacquet Metals a fait le point sur son programme de rachat d'actions. Entre le 19 et le 25 novembre, la société spécialisée dans la distribution de métaux spéciaux a procédé à l'acquisition de 4 014 de ses propres titres au prix moyen unitaire pondéré de 17,3721 euros. Au total, sur cette période, Jacquet Metals a dépensé 69 731 euros.

Spie

Spie annonce le départ de Trudy Schoolenberg, une administratrice indépendante

Spie a annoncé que Trudy Schoolenberg a décidé de démissionner, pour des raisons personnelles, de son mandat d’administratrice indépendante et de quitter le conseil d’administration qu’elle avait rejoint en novembre 2021. Gauthier Louette, président-directeur général, a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Trudy Schoolenberg pour son implication et sa précieuse contribution aux travaux de notre conseil d'administration au cours de ces quatre années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs."

Valeurs du luxe

Valeurs associées

CHRISTIAN DIOR
589,5000 EUR Euronext Paris +1,11%
DEKUPLE
24,000 EUR Euronext Paris +0,42%
JACQUET METALS
17,580 EUR Euronext Paris -0,34%
SPIE
46,7200 EUR Euronext Paris +1,92%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/11/2025 à 18:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

