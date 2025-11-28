Spie, Dior, Jacquet Metals... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Christian Dior
Christian Dior indique qu'un acompte sur dividende de 6,05 euros par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre 2025, Christian Dior distribuant ainsi une part plus importante du dividende reçu de LVMH. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 2 décembre 2025. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le lundi 1er décembre 2025.
Dékuple
Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Jacquet Metals
Jacquet Metals a fait le point sur son programme de rachat d'actions. Entre le 19 et le 25 novembre, la société spécialisée dans la distribution de métaux spéciaux a procédé à l'acquisition de 4 014 de ses propres titres au prix moyen unitaire pondéré de 17,3721 euros. Au total, sur cette période, Jacquet Metals a dépensé 69 731 euros.
Spie annonce le départ de Trudy Schoolenberg, une administratrice indépendante
Spie a annoncé que Trudy Schoolenberg a décidé de démissionner, pour des raisons personnelles, de son mandat d’administratrice indépendante et de quitter le conseil d’administration qu’elle avait rejoint en novembre 2021. Gauthier Louette, président-directeur général, a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Trudy Schoolenberg pour son implication et sa précieuse contribution aux travaux de notre conseil d'administration au cours de ces quatre années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs."
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer