Rugby: Dupont de retour à la compétition après plus de huit mois d'absence

Antoine Dupont célèbre après le match Italie contre France

La star du rugby français Antoine Dupont s'apprête à retrouver la compétition après plus de huit mois d'absence en raison d'une grave blessure au genou droit puisqu'il fait partie de la composition du Stade toulousain pour affronter samedi le Racing 92 en Top 14, a annoncé vendredi le club haut-garonnais.

Le demi de mêlée de 29 ans figure parmi les remplaçants et devrait logiquement entrer en jeu lors de cette rencontre comptant pour la 11e journée du championnat.

"Il retrouve l'intégralité de ses moyens physiques et rugby, tous les voyants ont été mis au vert pour qu'il puisse jouer. Toutes ses sensations font qu'il est apte", a déclaré Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants du Stade toulousain, en conférence de presse.

Antoine Dupont n'a plus joué depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue le 8 mars dernier contre l'Irlande, lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Il avait déjà connu pareille blessure en 2018.

Le capitaine du XV de France a été opéré quelques semaines plus tard.

"Antoine, c'est un joueur différent. De suite, il a repris ses marques. On a retrouvé le Antoine qu'on avait quitté neuf mois en arrière. Je crois qu'il retrouve vite ses sensations", a poursuivi Jean Bouilhou.

Son coéquipier Joshua Brennan a loué "la bonne énergie" apportée par Antoine Dupont à l'entraînement.

"C'est toujours un plaisir de retrouver un mec comme Toto (son surnom)", a-t-il dit en conférence de presse. "Il est en forme. On l'a déjà vu revenir après son premier genou et il n'y avait pas de problèmes et là, je ne vois pas de problèmes après son deuxième genou. Il va le montrer très vite à tout le monde."

Il restera un peu plus de deux mois à Antoine Dupont avant de retrouver l'équipe de France lors du lancement du Tournoi des Six Nations face à l'Irlande, le 5 février au Stade de France.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)