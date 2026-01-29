Spie déploie son Hub IA au sein de ses filiales françaises
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:50
Spie ICS a développé son Hub IA, une plateforme permettant de créer et d'utiliser des agents IA exploitant les données de l'entreprise.
Déjà déployé chez des clients de Spie ICS et Spie Facilities, le Hub IA a été ouvert à 16 300 salariés de Spie France et ses filiales.
Chaque collaborateur peut créer facilement ses propres assistants. Le gain de temps leur permet de se recentrer sur les relations clients et des activités à plus forte valeur ajoutée.
"L'utilisation du Hub IA par plusieurs de nos clients et son adoption massive au sein de Spie France vont nous permettre d'identifier de nouveaux cas d'usage et d'enrichir notre offre IA pour répondre toujours mieux aux enjeux métiers" a déclaré François Gueno, directeur de l'innovation et de la R&D chez Spie ICS.
"Nous sommes convaincus que l'IA est un levier puissant pour renforcer notre performance collective, créer un avantage concurrentiel, stimuler l'innovation au sein de nos équipes et nous apporter individuellement une réelle valeur ajoutée " ajoute Arnaud Tirmarche, directeur général de Spie France.
Valeurs associées
|46,660 EUR
|Euronext Paris
|+0,26%
