Spie: contrats avec deux centres logistiques en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir remporté deux nouveaux contrats de Facility Management technique pour les centres logistiques de la société Gebr. Heinemann à Erlensee, près de Francfort, ainsi qu'à Hambourg-Allermöhe, en Allemagne.



Les prestations comprennent la maintenance, l'inspection et la réparation des systèmes techniques de bâtiments, complexes et hautement automatisés, ainsi que la modernisation continue des installations, avec l'objectif de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2.



Spie précise que Gebr. Heinemann fait partie des négociants de gros et de détail 'les plus importants sur le marché international du voyage'.



L'entreprise gère des boutiques de duty-free et de travel value dans les aéroports internationaux ainsi que des magasins à bord des bateaux de croisière et aux frontières terrestres.





Valeurs associées SPIE 32,56 EUR Euronext Paris +0,06%