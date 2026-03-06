SPIE annonce le départ de son PDG, relève son objectif d’Ebita à 2028

SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi le départ de son président directeur-général, Gauthier Louette, ainsi que la scission de ses fonctions et la nomination de deux cadres dirigeants pour le remplacer, le groupe ayant par ailleurs relevé son objectif de marge d’Ebita à 2028 après avoir fait état d'une hausse l'année dernière.

Le conseil d’administration propose la nomination de Markus Holzke comme directeur général et de Patrick Jeantet comme président non-exécutif, avec effet à l’issue de l’assemblée générale annuelle du 30 avril, a déclaré SPIE dans un communiqué.

La société spécialisée spécialisé dans les services de génie, d’énergie et de communication a par ailleurs relevé son objectif à moyen-terme de marge d’Ebita à 8% d’ici 2028.

SPIE a enregistré un 2025 un Ebita à 793 millions d'euros, en hausse de 11,4% sur an, avec une marge "record" de 7,6%, le groupe citant "la discipline tarifaire, la sélectivité, l’excellence opérationnelle et l’effet relutif des acquisitions".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)