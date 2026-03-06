 Aller au contenu principal
SPIE annonce le départ de son PDG, relève son objectif d’Ebita à 2028
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:09

SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi le départ de son président directeur-général, Gauthier Louette, ainsi que la scission de ses fonctions et la nomination de deux cadres dirigeants pour le remplacer, le groupe ayant par ailleurs relevé son objectif de marge d’Ebita à 2028 après avoir fait état d'une hausse l'année dernière.

Le conseil d’administration propose la nomination de Markus Holzke comme directeur général et de Patrick Jeantet comme président non-exécutif, avec effet à l’issue de l’assemblée générale annuelle du 30 avril, a déclaré SPIE dans un communiqué.

La société spécialisée spécialisé dans les services de génie, d’énergie et de communication a par ailleurs relevé son objectif à moyen-terme de marge d’Ebita à 8% d’ici 2028.

SPIE a enregistré un 2025 un Ebita à 793 millions d'euros, en hausse de 11,4% sur an, avec une marge "record" de 7,6%, le groupe citant "la discipline tarifaire, la sélectivité, l’excellence opérationnelle et l’effet relutif des acquisitions".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SPIE
50,450 EUR Euronext Paris -2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

