information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 17:48

SPIE annonce l'acquisition de Voets & Donkers

SPIE SA SPIE.PA :

* SPIE ACQUIERT VOETS & DONKERS AUX PAYS-BAS

* VOETS & DONKERS EMPLOIE 69 COLLABORATEURS ET A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 30 MILLIONS D'EUROS EN 2024

