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SPIE acquiert CLAUSER en France
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 17:52

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SPIE SA SPIE.PA :

* L'ACQUISITION DE CLAUSER EN FRANCE

* L'ACQUISITION DE 94% DE CLAUSER

Texte original nGNE6GTG8X

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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