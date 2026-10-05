SPIE acquiert CLAUSER en France

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* L'ACQUISITION DE CLAUSER EN FRANCE
* L'ACQUISITION DE 94% DE CLAUSER
Texte original nGNE6GTG8X
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(Rédaction de Gdansk)
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A la veille d'un "acte III" du mouvement lycéen auquel se joindront mardi des syndicats, la mobilisation est restée forte lundi en France avec des centaines d'établissements fermés et plusieurs incidents, dont un grave concernant un jeune de 15 ans qui a vu sa ... Lire la suite
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Entre rétablissement de l'ordre public et écoute des revendications, le gouvernement de Sébastien Lecornu marche sur un fil pour répondre au mouvement des lycéens sans l'embraser, sur fond de campagne présidentielle. C'est l'une des crises les plus délicates à ... Lire la suite
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