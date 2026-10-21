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Spie achève le refinancement de ses ORNANE 2028
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 07:45

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Spie annonce avoir finalisé le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, indexées sur des critères de développement durable et arrivant à échéance en janvier 2028 (ORNANE 2028).

Le 21 septembre dernier, le groupe de services multitechniques a réalisé une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable de 500 MEUR, d'une maturité de 5,5 ans et assortie d'un coupon de 4,875%, dans un environnement de marché obligataire exigeant.

Le produit de cette émission a notamment été utilisé pour rembourser les ORNANE 2028. À l'issue de ce refinancement, la liquidité de Spie dépasse 1,5 MdEUR, "offrant une importante flexibilité financière pour soutenir la stratégie de développement du groupe tout en maintenant un profil financier solide et discipliné".

"Ensemble, ces transactions renforcent notre structure financière, allongent la maturité de notre dette et accroissent notre flexibilité financière, créant des bases solides pour accompagner le développement à long terme du groupe", commente son directeur financier, Jérôme Vanhove.

À la suite de l'annonce du remboursement anticipé en numéraire des ORNANE 2028 restantes, l'ensemble des porteurs a choisi d'exercer ses droits de conversion ou d'échange, ce qui a conduit à l'émission de 3 365 843 actions nouvelles de la société.

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