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SPIE-Accord pour l'acquisition de SAR ANLAGENBAU
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:08

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Spie SA SPIE.PA :

* ACCORD POUR L'ACQUISITION DE SAR ANLAGENBAU GMBH EN AUTRICHE ET EN ALLEMAGNE

* DÉTIENDRA 76% DU CAPITAL DE SAR ANLAGENBAU GMBH; ARNO REISINGER, DG ET ACTIONNAIRE DE SAR, CO-INVESTIRA AVEC UNE PARTICIPATION POUVANT ALLER JUSQU'À 24%

* AVEC ENVIRON 230 COLLABORATEURS, SAR A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS EN 2025

Texte original nGNE4bV1bc

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(Rédaction de Gdansk)

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