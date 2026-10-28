SPIE-Accord pour l'acquisition de SAR ANLAGENBAU

Spie SA SPIE.PA :
* ACCORD POUR L'ACQUISITION DE SAR ANLAGENBAU GMBH EN AUTRICHE ET EN ALLEMAGNE
* DÉTIENDRA 76% DU CAPITAL DE SAR ANLAGENBAU GMBH; ARNO REISINGER, DG ET ACTIONNAIRE DE SAR, CO-INVESTIRA AVEC UNE PARTICIPATION POUVANT ALLER JUSQU'À 24%
* AVEC ENVIRON 230 COLLABORATEURS, SAR A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS EN 2025
Texte original nGNE4bV1bc
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(Rédaction de Gdansk)
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