Spie a signé un contrat avec SFE à Taïwan
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 12:38
Dans le cadre de ce contrat, Spie Wind Connect réalisera le raccordement et les tests des câbles inter-réseaux pour TPC Phase II, un parc situé à environ 20 kilomètres au large du comté de Changhua, à Taïwan.
Ces câbles IAC relieront 31 éoliennes Vestas V174 9,5 MW à la sous-station offshore. Les travaux ont commencé en août 2025 et devraient s'achever en 2026.
Le parc devrait produire 1 000 GWh d'électricité par an et couvrir les besoins énergétiques d'environ 270 000 foyers, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus de 403 000 tonnes chaque année.
La production totale d'énergie éolienne offshore de Taïwan devrait dépasser 1 350 GWh par an.
' Alors que Taïwan se pose en leader régional dans ce secteur, avec un portefeuille de projets ambitieux jusqu'en 2035 et des ressources éoliennes de premier ordre, nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Shinfox Far East Energy pour contribuer à la transition énergétique du pays. ' a déclaré Sam Dowey, directeur général de Spie Wind Connect.
