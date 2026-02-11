 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE a réalisé l'acquisition d'INVIZO en Slovaquie
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:58

SPIE annonce l'acquisition d'INVIZO, une entreprise slovaque spécialisée dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les solutions techniques intelligentes.

INVIZO est un fournisseur de solutions techniques pour la sécurité des bâtiments et les installations intelligentes.

La société est spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre, l'intégration et la maintenance de systèmes de sécurité, notamment les systèmes de protection incendie électroniques, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance (CCTV), la détection d'intrusion et les installations électriques intelligentes.

En 2024, INVIZO a généré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros et compte plus de 80 professionnels.

Jakub Kolesár, CEO de SPIE Elektrovod : " L'acquisition d'INVIZO constitue une étape importante dans l'élargissement de notre portefeuille de services techniques en Slovaquie au-delà des infrastructures énergétiques. INVIZO apporte une expertise solide dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les installations intelligentes, ce qui complète parfaitement nos compétences existantes au sein du groupe SPIE. "

Valeurs associées

SPIE
48,5800 EUR Euronext Paris +0,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank