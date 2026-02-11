SPIE a réalisé l'acquisition d'INVIZO en Slovaquie
11/02/2026
INVIZO est un fournisseur de solutions techniques pour la sécurité des bâtiments et les installations intelligentes.
La société est spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre, l'intégration et la maintenance de systèmes de sécurité, notamment les systèmes de protection incendie électroniques, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance (CCTV), la détection d'intrusion et les installations électriques intelligentes.
En 2024, INVIZO a généré un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros et compte plus de 80 professionnels.
Jakub Kolesár, CEO de SPIE Elektrovod : " L'acquisition d'INVIZO constitue une étape importante dans l'élargissement de notre portefeuille de services techniques en Slovaquie au-delà des infrastructures énergétiques. INVIZO apporte une expertise solide dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les installations intelligentes, ce qui complète parfaitement nos compétences existantes au sein du groupe SPIE. "
