Sphere Entertainment bondit après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** La société de divertissement en direct et de médias Sphere Entertainment SPHR.N a progressé de 12,4 % à 105,59 $ en pré-marché après que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ait dépassé les estimations

** La société annonce une augmentation des revenus par spectacle pour "The Sphere Experience", un spectacle multisensoriel à Las Vegas, Nevada

** Co attribue la hausse des recettes au spectacle "Le Magicien d'Oz"

** La société annonce un chiffre d'affaires de 394,3 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 377,75 millions de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** SPHR n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires du trimestre précédent

** La société annonce un bénéfice net de 57,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre

** Le prix de l'action SPHR a plus que doublé en 2025, en baisse de 0,3 % depuis le début de l'année